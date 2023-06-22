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Стало известно, сколько новосибирцев живут за чертой бедности

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Средний показатель бедности по России равен 9,8%.

pixabay.com

Каждый девятый человек в Новосибирской области находится за чертой бедности, пишет РИА «Новости». По данным исследования, в прошлом году доходы ниже минимальных для выживания получали 315 тысяч новосибирцев, что составляет 11,3% от общего количества жителей. По этому критерию в России наш регион занял 26-е место — в среднем по стране показатель бедности составляет 9,8%.

В других регионах Сибири ситуация с материальным положением жителей еще тяжелее. Так, в Томской области и Алтайском крае доля граждан за чертой бедности составляет 12,7% и 15,4% соответственно.

Больше всего нищих — в Хакасии (18,9%), Республике Алтай (21%) и Туве, где за чертой бедности оказалась практически треть населения.(28,8%).

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