Стало известно, сколько новосибирцев живут за чертой бедности

Каждый девятый человек в Новосибирской области находится за чертой бедности, пишет РИА «Новости». По данным исследования, в прошлом году доходы ниже минимальных для выживания получали 315 тысяч новосибирцев, что составляет 11,3% от общего количества жителей. По этому критерию в России наш регион занял 26-е место — в среднем по стране показатель бедности составляет 9,8%.

В других регионах Сибири ситуация с материальным положением жителей еще тяжелее. Так, в Томской области и Алтайском крае доля граждан за чертой бедности составляет 12,7% и 15,4% соответственно.

Больше всего нищих — в Хакасии (18,9%), Республике Алтай (21%) и Туве, где за чертой бедности оказалась практически треть населения.(28,8%).