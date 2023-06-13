Какой прибыли лишаются работодатели из-за недосыпа россиян?

Порядка 3,5 триллионов рублей в год теряют работодатели из-за низкого КПД невыспавшихся сотрудников, пишет РБК со ссылкой на исследование НАФИ.

«Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит, работодатель в эти дни переплачивает работнику. Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют в среднем 291 млрд руб. в месяц, или 3,5 трлн руб. в год по всей России», — рассказали аналитики НАФИ.

Сумма «потерь» оказалась почти на 100 миллиардов рублей в месяц больше, чем в 2019 году. По итогу опроса 48% респондентов заявили о нехватке сна, ещё 30% ответили, что в такие дни эффективность работы снижается на 51-75% по сравнению с днем, когда отдых был достаточным.