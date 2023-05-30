Новосибирск попал в десятку самых щедрых российских городов

Новосибирск включили в топ-10 самых щедрых городов России, пишет НДН.инфо. Сибирская столица оказалась на шестом месте. Рейтинг составили на основе использования программы округления чеков в сервисах «Яндекса». Все собранные сибиряками суммы были направлены на благотворительность, сообщили в пресс-службе компании.

Сибирский мегаполис уступил в топе Краснодару. В соответствии с предоставленными данными, новосибирцы пожертвовали почти 2,5 млн рублей. В 2022 году году программой воспользовались по меньшей мере один раз более 8,6 тысячи жителей мегаполиса.

В целом за прошлый год пользователи из разных городов суммарно округлили чеки на сумму 177,5 млн рублей. Больше всего пожертвовали жители Москвы и Петербурга: 71,43 и 20,98 млн соответственно.