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Свекла и лимоны подорожали, кофе и гречка стали дешевле: как изменились цены в новосибирских магазинах?

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Отметим, что среди непродовольственных товаров стали дороже строительные материалы.

pxhere.com

Новосибирскстат опубликовал актуальные данные по итогам апреля 2023 года: цены на потребительском рынке по сравнению с мартом выросли на 0,3%: на непродовольственные товары — на 0,2%, услуги — на 1,3%, цены на продовольственные товары снизились на 0,2%.

Среди круп подешевели гречка (6,9%) и овсянка (2,3%). Молоко подорожало на 1,3%. Черный чай в пакетиках подешевел на 9,1%, пельмени — на 5,4%. Также подешевели алкогольные напитки (пиво и водка), молотый кофе и зерновой, филе рыбы, оливковое масло, кексы, конфеты, маргарин.

Какао подорожало на 5,9%, сосиски — на 4,5%, жвачка — на 8,1%, свекла — на 14,6%, лимоны — на 14,4%, репчатый лук — на 7%.

Кроме того, в Новосибирской области выросли цены на строительные материалы. В группе услуг подорожали перелеты и поездки на транспорте.

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