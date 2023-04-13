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В России могут ввести налоговый вычет на покупку школьной формы

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С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин.

pixabay.com

Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин обратился к министру просвещения Сергею Кравцову и предложил ввести налоговый вычет на покупку школьной формы.

Депутат обратил внимание на то, что вопрос о необходимости вычета может возникнуть, если правительство России сделает ношение формы обязательным в каждой школе.

«Единого и понятного механизма компенсаций за покупку школьной формы в стране нет. Если правительство планирует сделать ношение формы обязательным в каждой школе, разумно будет предусмотреть такую меру поддержки, – сказал Александр Дёмин. – Мы предлагаем ввести социальный налоговый вычет для этих целей для всех семей с годовым доходом ниже 5 миллионов рублей».

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