Какая сумма понадобится новосибирцам, чтобы собрать пасхальный стол?

Новосибирцам потребуется около 700 рублей, чтобы собрать стол к Пасхе. Стоимость традиционных блюд и ингредиентов для них рассчитал онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет. Согласно расчетам, средняя стоимость пасхального стола – от 619 до 702 рублей.

Чтобы самим приготовить пасхальный кулич, жителям Новосибирской области на покупку продуктов придется потратить от 294 до 376 рублей, стоимость же готового кулича составляет в среднем 272 рубля. Причем, согласно статистике, все больше новосибирцев предпочитают готовить куличи самостоятельно.

Сервис рассчитал, что в этом году для приготовления кулича по традиционному рецепту потребуется 600 г муки, 300 мл молока, 180 г масла, 200 г сахара, 6 яиц, 20 г дрожжей и 150 г изюма. Такой набор продуктов будет стоить 376 рублей, с учетом скидки — 294 рубля.

Также спросом пользуется готовая глазурь, как и наборы для окрашивания яиц – горожане активно добавляют эти продукты в свои онлайн-корзины. В среднем десяток яиц стоит 82 рубля, набор для окрашивания яиц (12-15 г) — 79 рублей, творожная пасха — 150 рублей.