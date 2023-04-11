На 9% увеличилась закредитованность новосибирцев за год

В 79 регионах России платежная дисциплина заемщиков в 2022 году ухудшилась. Самая низкая доля просроченных кредитов (около 2%) — у Севастополя, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, самая высокая (от 6,5% до 10%) — у Чечни, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ингушетии, сообщает РИА Новости.

В нашем регионе доля просроченных долгов составляет 3,81%, по данным на 1 марта текущего года, причем за год этот показатель в Новосибирской области никак не изменился.

В то же время общая закредитованность новосибирцев выросла на 9,1%. Средняя сумма задолженности выросла до 436 тысяч рублей. Это 14-й показатель по стране.