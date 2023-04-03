Работники каких сфер чаще всего берут ипотечные кредиты?

ВТБ проанализировал статистику по выданным кредитам за последние три года: оказалось, что чаще всего ипотеку оформляют работники сферы торговли. Выяснилось, что на заемщиков, работающих в этом секторе экономики, приходится около 16% от общего числа договоров.

На втором месте в рейтинге располагаются представители сферы услуг – здесь работают около 13% ипотечных заемщиков банка. Третью строчку с долей 9% занимают работники промышленности и машиностроения. Четвертую позицию делят представители транспортной отрасли, строительного сектора, а также служащие органов власти и управления разного уровня (по 7%). Пятерку замыкает медицина – в этой сфере трудятся около 6% ипотечных заёмщиков.

В топ-10 профессиональных сфер, в которых заняты клиенты, также входят образование, финансы и страхование, информационные технологии, предприятия ТЭК и социальная сфера.

С точки зрения занимаемых позиций, на руководителей компаний среди ипотечных заемщиков приходится около 20%, на специалистов разного уровня – около 70%, на собственников бизнеса – 2%. Оставшаяся доля клиентов - это индивидуальные предприниматели и другие категории заемщиков.