В Росстате ответили, сколько россиян живут за чертой бедности

Как рассказали в Росстате, по результатам проведенного исследования в 2022 году за границей бедности находились 15,3 млн россиян (на 0,7 млн меньше, чем было в 2021 году), или 10,5% от общей численности населения. По данным ведомства, это минимальный показатель в истории России (исследование проводится ежегодно с 1992 года).

Ранее самым низким показателем считался показатель в 10,7%, зафиксированный в 2012 году. Для сравнения, в 1995 году доходы ниже границы бедности были у 24,8% населения.

Главной причиной снижения уровня бедности называют рост среднедушевых номинальных доходов населения. За год рост составил 12,4% – доходы выросли до 45 272 рублей (в общем объеме за год они оцениваются в 79,1 трлн рублей).

«Тем не менее следует отметить, что в 2022 году отмечено снижение реальных денежных доходов населения в первые три квартала 2022 года и небольшой рост в IV квартале. В целом, за 2022 год реальные денежные доходы снизились по сравнению с 2021 годом на 1,4%, а реальные располагаемые денежные доходы – на 1,0%. Среди причин – высокая инфляция, а также эффект высокой базы 2021 года, когда в большинстве отраслей был зафиксирован восстановительный рост после пандемии COVID-19», — отмечают в ведомстве.