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По 3 тысячи рублей на цветы и 4 тысячи на подарки тратят новосибирцы на 8 марта

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Мужчины в основном поздравляют своих жен (28%), реже — мам (17%) и дочерей (9%).

Аналитики портала SuperJob провели опрос и выяснили, что общий бюджет на цветы и подарки в 2023 году у новосибирцев составил примерно 7,3 тысячи рублей, что на 200 рублей меньше показателя годом ранее. В 2021 году бюджет у горожан был равен 9 тысячам рублей.

В настоящее время респонденты готовы потратить около 4 тысяч рублей на подарки и 3 тысячи – на цветы. Это на 700 и 200 рублей меньше и больше соответственно, чем в прошлом году.

Опрошенные мужчины чаще всего дарят что-то на 8 Марта своим женам (28%), мамам (17%) и дочерям (9%), а женщины — мамам (36%), родным (10%), дочерям (8%) и подругам (7%).

При этом эксперты отмечают, что все больше жителей страны отказываются от традиции вручать подарки как на 8 марта, так и на 23 февраля.

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