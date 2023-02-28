33% новосибирцев откладывают деньги «на черный день»

Треть новосибирцев копит на черный день, сообщает онлайн-сервис SuperJob после проведения социологического опроса. Аналитики выяснили, что 33% опрошенных делает накопления на случай потери всех источников дохода, 21% копит на отдых и путешествия, а каждый шестой (17%) – на недвижимость. На будущее детей откладывают 15%, на создание пассивных источников дохода – 13%, на жизнь после выхода на пенсию – 11%.

9% опрошенных откладывают на ремонт, медицинские услуги или автомобиль. Еще по 5% на собственное образование, 4% респондентов копят на покупку дорогих вещей, 3% – на открытие собственного бизнеса.

Каждый десятый откладывает деньги без определенных планов. При этом создавать подушку безопасности на случай потери доходов, как и копить без определенной цели, свойственно чаще женщинам, а инвестировать, откладывать на автомобиль и копить на образование – мужчинам.