В какую сумму новосибирцам обойдутся блины на эту Масленицу?

По итогам января этого года стоимость одной порции блинов выросла в Новосибирской области на 4,6% год к году, достигнув 160 рублей, подсчитали в Новосибирскстате по случаю начавшейся 20 февраля масленичной недели. За основу взят стандартный рецепт приготовления блинов.

По словам экспертов, стоимость литра молока за год выросла на 8,6%, составив 76 рублей. Требуемые по рецепту на порцию 6 яиц стоят ныне 48,5 рубля. Их стоимость за год почти не изменилась (+0,7%). Мука пшеничная подорожала на 5,3%, и необходимые для порции блинов 300 грамм продукта теперь стоят почти 14 рублей. Подсолнечное масло стало единственным ингредиентом, подешевевшим за год (-1,6%). 150 граммов продукта обойдутся в 19 рублей. Больше всего подорожали сахар и соль — на 10,9% и 16,5% соответственно. 40 граммов сахара на порцию стоят 2,62 рубля, а 7 граммов соли — 11 копеек.

В итоге набор ингредиентов на порцию блинов, по данным официальной статистики, обойдется в 160 рублей.