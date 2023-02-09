Росстат: треть новосибирцев живут на госпособия и пенсию

В Новосибирской области меньше половины населения обладает финансовой независимостью, то есть живет на собственные доходы (зарплата, доход от предпринимательства или самозанятости, дивиденды, деньги от сдачи имущества в аренду). Остальные или находятся на иждивении, зависят от государства, получая пенсии, пособия и прочие выплаты. Росстат опубликовал очередную порцию результатов переписи населения

Всего в нашем регионе в ходе переписи указали источники средств к существованию 2,4 млн человек. Из них 767 тысяч человек живет на пенсии, пособия и прочие выплаты от государства. Это каждый третий. А каждый четвертый (603 тысячи человек) — иждивенец. Плюс порядка 2% студентов, живущих на стипендию. Таким образом, почти 60% новосибирцев живет на выплаты от государства либо зависим от других. Лишь 38% в регионе живут на зарплату, еще 2% — на доходы от бизнеса или самозанятости.

В сельской местности эта диспропорция еще сильнее. Если в городе на зарплату живут 40%, а на пособия 30%, то на селе от государства зависят уже 37%, а на зарплату живут только 33%. Правда, еще 4% селян обеспечивают сами себя, занимаясь натуральным хозяйством. В городе таковых меньше процента. А вот иждивенцев больше в городе — 26% против сельских 22%.

Также перепись зафиксировала разницу в источниках доходов между мужчинами и женщинами. На зарплату в регионе живут 42% мужчин и только 35% женщин. На пособия — 25% мужчин и 37% женщин. При этом иждивенцев больше среди мужчин — 26% против 23%.

При этом у подавляющего большинства жителей области (81%, или почти 2 млн человек) есть только один источник дохода. Еще 189 тысяч человек (8%) сообщили, что имеют два источника дохода, 21 тысяча (1%) — три источника, а 3303 человека — четыре и более источников.