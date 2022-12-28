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«Какая разница»: 33% россияне больше не следят за изменением курса валют

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Для 12% жителей страны и до 2022 года валютный вопрос не был интересен.

pxhere.com

Аналитики ВТБ выяснили, что в уходящем году 33% россиян снизили свой интерес к динамике курсов валют, не изменили свои предпочтения еще 35%, а для 12% данная тема не была актуальна и раньше. Только каждый пятый стал следить за курсом чаще, чем годом ранее, это в основном молодые люди и респонденты среднего возраста.

По данным экспертов, снижение интереса к изменению курсов валют особенно выражено в возрастной группе старше 45 лет — 39% из них сократили свое внимание к этому вопросу. Чаще всего это связано с сокращением поездок за рубеж — так ответили 44% тех, для кого валюта стала менее интересна.

Зачастую интересуются курсом молодые граждане и граждане среднего возраста (32% и 24% соответственно), а по территориальному признаку — москвичи (28%). Среди причин — зависимость их работы и дохода от курса валют (41% тех, кто стал больше интересоваться курсом) и наличие валютных сбережений (39%).

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