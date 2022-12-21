Новосибирцы рассказали о размере бюджета на празднование Нового года

Жители России потратят на празднование Нового года-2023 и новогодние каникулы в среднем по 17 500 рублей на человека без учета подарков. Это самая скромная сумма с 2018 года, когда новогодний бюджет составлял 17 000 рублей. Такие данные по результатам опросов жителей городов-миллионников приводит SuperJob.

Самый большой праздничный бюджет в этом году (как и в предыдущие годы) — у москвичей (22 100 рублей). Во всех остальных городах эта сумма ниже 20 000 рублей и, если не брать в расчет столицу, лишь несколько раз превышала данный показатель — в 2020-м и 2021 годах в Петербурге, в 2019-м в Красноярске и в 2020-м в Самаре.

В этом году жители Петербурга потратят за новогодние праздники 19 300 рублей, Красноярска — 18 200 рублей, Самары — 18 000 рублей.

В Новосибирске в этом году бюджет праздников составит у жителей города 15200 рублей. И это четвертый результат с конца в списке городов-милионников. Годом ранее новосибирцы собирались тратить на аналогичные цели 16 200 рублей, в 2020 — 16 400 рублей, а в 2019 году — 16 000 рублей.