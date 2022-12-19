«Индекс Оливье» подрос: сколько новосибирцам будет стоить главный новогодний салат?

Специалисты Росстата подсчитали, сколько будет стоить приготовление главного новогоднего салата в уходящем году. За основу взяли классический рецепт «Оливье» и сравнили, как изменилась стоимость необходимых ингредиентов за год.

В ноябре этого года «индекс Оливье» составил 480,69 рубля. Это на 8,53% больше, чем было в ноябре прошлого года (442,92 рубля).

«Среди продуктов питания, необходимых для приготовления «Оливье», в наибольшей степени выросли цены на зеленый горошек и маринованные огурцы – на (+)17,94% за год. На (+)14,41% подорожал майонез, на 7,83% – вареная колбаса, — сказано в исследовании Росстата. — Подешевели куриные яйца и овощи, в наибольшей степени (на 33,26%) — картофель».

Самый дорогие ингредиенты на салат «Оливье» в Чукотском автономном округе — 792,40 рубля. А самый дешевый — в Белгородской области (360,85 рубля).

Новосибирская область показала «индекс оливье» в 457,54 рубля. Это средний результат по стране, в рейтинге субъектов федерации по стоимости салата наш регион оказался на 45-м месте.

В прошлом году новосибирцы могли приготовить «Оливье» за 427,22 рубля, то есть на 7,1% дешевле, чем для нынешнего застолья.