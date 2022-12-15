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Аналитики выяснили уровень закредитованности новосибирцев

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Ипотека, невыплаченные штрафы, занятые у родных и друзей деньги — жители региона поделились информацией о своих долгах.

pxhere.com

У 40% жителей Новосибирской области имеются кредиты, причем зачастую речь об ипотеке (34%). Об этом свидетельствуют результаты опроса автомобильного сайта Дром, в котором приняли участие 13 тысяч пользователей.

По результатам этого опроса выяснилось, что каждый десятый новосибирец (11%) должен родным или друзьям. Задолженности по штрафам или налогам есть у 9% респондентов. А 6% оформили рассрочку по долгам.

Вообще никому не должны только 36% жителей Новосибирской области (такой процент чуть меньше, чем в среднем по России).

Отметим, что самым закредитованным макрорегионом стал Урал. Среди наименее закредитованных — жители Кавказа. Каждый второй там (50% нселения) полагается только на свои денежные средства.

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