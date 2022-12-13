Какую часть семейного бюджета жители России тратят на продукты питания?

Затраты на еду занимают существенную долю в бюджете россиян, следует из данных «РИА Новости». Наша страна находится на 31 из 39 мест. Доля расходов на продукты питания в России составляет 32,2%.

Отметим, что меньше всего на пропитание тратят жители Люксембурга (8,4%), Нидерландов (8,7%) и Великобритании (10,5%). В последнюю тройку вошли Казахстан (53%), Молдавия (41,9%) и Северная Македония (37,8%).

Сообщается также, что доля расходов на алкоголь и табак в России составляет 3%. Лидерами по этим покупкам стали жители Румынии (8,1%), Финляндии (5%) и Болгарии (5%). Меньше всего — в Люксембурге (1,3%), Кипре (1,6%) и Португалии (1,6%).