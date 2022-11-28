Более трети новосибирцев готовы получать зарплату «в конверте»

Сервис по поиску работы SuperJob провел среди новосибирцев опрос по поводу их отношения к так называемым серым зарплатам. Выяснилось, что 38% опрошенных ничего не имеют против серых зарплат, при этом 39% работающих людей категорически против такой схемы оплат.

Причем мужчины почти в два раза чаще соглашались на зарплаты в концертах, чем женщины — 48 против 28%.

Отметим, что чаще всего на неофициальный доход соглашались сибиряки в возрасте от 35 до 44 лет. Новосибирцы, принявшие участие в опросе, имеющие доходы менее 50 тысяч рублей, более других лояльны к предложениям с серыми схемами (38%).