18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Более трети новосибирцев готовы получать зарплату «в конверте»

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Примерно такое же количество трудящихся выступают принципиально против подобной практики.

pixabay.com

Сервис по поиску работы SuperJob провел среди новосибирцев опрос по поводу их отношения к так называемым серым зарплатам. Выяснилось, что 38% опрошенных ничего не имеют против серых зарплат, при этом 39% работающих людей категорически против такой схемы оплат.

Причем мужчины почти в два раза чаще соглашались на зарплаты в концертах, чем женщины — 48 против 28%.

Отметим, что чаще всего на неофициальный доход соглашались сибиряки в возрасте от 35 до 44 лет. Новосибирцы, принявшие участие в опросе, имеющие доходы менее 50 тысяч рублей, более других лояльны к предложениям с серыми схемами (38%).

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: