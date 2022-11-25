Как изменится средняя зарплата новосибирцев в ближайшие несколько лет?

Среднемесячная заработная плата в городских округах Новосибирской области к 2025 году вырастет в пределах от 9 тысяч до 20 тысяч рублей, прогнозирует министерство экономического развития Новосибирской области. С докладом о перспективах региональной экономики на сессии заксобрания в четверг выступил министр экономического развития Лев Решетников.

По его данным, сегодня минимальная средняя зарплата в городских округах области составляет 40,5 тысячи рублей, а максимальная 83,8 тысячи рублей. В 2025 году эти показатели, полагает министерство, вырастут до 49 тысяч 707 рублей в среднем по Искитиму до 103 тысяч 548 рублей в среднем по Кольцово.

В Новосибирске средняя зарплата в 2025 году достигнет 84 тысяч 388 рублей, обещает глава ведомства.

Вместе с тем реального роста зарплат до 2024 года министр не ждет, зато ждет высокие темпы инфляции в ближайшие годы: 15,5% — по итогам 2022 года, 9% — в 2023 году, 14% — в 2024 году, 18,6% — в 2025 году.

Реальные доходы сократятся в 2022 году на 2,2%, в 2023-м — на 0,6%. Расти доходы начнут только в 2024-м и всего на 2,1%. В 2025 году рост ожидается на 4,7%.