Какие товары вырастут в цене с января 2023 годы?

В России с 1 января будут изменены акцизы на ряд товаров, что приведет к росту стоимости последних. Как рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова, гарантированно вырастут цены на несколько категорий в сфере пищевой продукции, а также на машины и топливо

Изменение ставок акцизов с нового года затронет алкогольную продукцию, включая вино, шампанское и пиво. Так, в рамках борьбы с контрафактом рассматривается возможность повышения минимальных цен закупки, поставки и продажи игристого. В настоящее время минимальная цена на напиток колеблется в районе 170 рублей за бутылку 0,75 л, в случае повышения ставки она вырастет до 239 рублей.

Рост цен коснется спиртосодержащей пищевой продукции (виноматериалы, эмульсии, суспензии и др.), а также непищевой ( например, парфюмерия и косметика).

«Если будет принят закон о введении с 1 января 2023 года акциза на сахаросодержащие газированные напитки (с долей алкоголя более 1,2%) в размере 7 рублей за литр напитка, то цены на них также возрастут», — отметила эксперт.

Также прогнозируется рост цен на все виды кофе из-за неурожая в основных странах-экспортерах, рост затрат на его транспортировку и логистику.

Кроме того, изменения повлияют на цены табачной продукции, электронных сигарет и жидкости для них, легковые автомобили, мотоциклы, бензин и дизельное топливо. По словам госпожи Долговой, рост цен на бензин и дизельное топливо в дальнейшем отразится на ценах практически всех товаров, поскольку львиная доля грузовых перевозок осуществляется именно автомобильным транспортом. Затронет эта тенденция и тарифы на пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Увеличение тарифов за проезд по платным трассам также внесет свой вклад в рост цен на товары и транспортные услуги.