Насколько вырастет студенческая стипендия в следующем году?

В 2023 году планируют повысить стипендию для российских студентов-бюджетников, обучающихся в вузах и учреждениях среднего профессионального образования.

Ее размер составит 1967 рублей (против нынешних 1755) для получающих высшее образование и 664 рубля (против нынешних 638) для учащихся колледжей и техникумов. Это значит, что ежемесячный доход студентов увеличится на 212 рублей и 26 рублей соответственно. Об этом заявила депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова.

«Понятно, что если родители не помогают, прожить на такие деньги шансов нет совсем. К сожалению, совмещать работу и учебу получается не всегда, и тогда встаёт несложный выбор, голодать и стать дипломированным специалистом или учебу бросить», — отметила политик.

Также она считает, что студенческие выплаты должны быть равны сумме прожиточного минимума: в настоящее время в России он составляет 13 919 рублей.