Какой размер пенсии жители России считают оптимальным?

24% опрошенных россиян хотели бы получать на пенсии более 100 тыс. руб. в месяц, причем этого хотят 37% ИТ-специалистов и по 28% финансистов и строителей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования сервиса по поиску работы «Работа.ру» и негосударственного пенсионного фонда Сбербанка («СберНПФ»).

Порядка 16% опрошенных признались, что рассчитывают на пенсию в 50-60 тысяч рублей. Чаще всего из респондентов так отвечают представители сфер медицины (20%) и образования (19%). Чуть меньше, 40-50 тысяч рублей, надеются получать бухгалтеры (20%), медики (20%) и сотрудники ретейла (19%).

48% респондентов хотят на пенсии тратить время на хобби, 40% — на заботу о здоровье и развлечения, еще столько же — на семью и внуков. Почти каждый третий (31%) — на путешествие, 20% — на самообразование, а 3% хотят стать блогерами. В то же время 74% россиян собираются работать или подрабатывать на пенсии.