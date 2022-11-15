Как изменился за год «индекса бутерброда с кофе»?

«Индекс кофе с бутербродом» на конец октября 2022 года стал выше на 11% , если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, рассказали эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс». Из всего набора продуктов для кофе с бутербродом сильнее всего изменились цены на кофе и сахар.

Дешевле, по данным ресурса, стали следующие ингредиенты из набора:

ветчина (200 г) – средний чек по стране 131 руб., что на 1% ниже, чем год назад;

сыр (200 г) — 153 руб., на 1% дешевле;

огурцы (0,5 кг) — 80 руб., на 11% дешевле.

При этом подорожали такие компоненты перекуса:

сливочное масло (180 г) — средний чек по стране 156 руб., что на 4% выше, чем год назад;

батон (400 г) — 30 руб., на 15% дороже (был 26 руб.);

растворимый кофе (95 г) — 266 руб., на 55% дороже (был 172 руб.);

сахар (1 кг) — 66 руб., на 32% дороже (был 50 руб.).

«При расчете этого комплекта в качестве условного «индекса бутерброда с кофе» (по классическому рецепту бутерброда — батон 2 ломтика 50 г, масло сливочное 20г, ветчина 50г, сыр 20 г, огурцы 20 г, а также чашки кофе с сахаром — 1 чайная ложка растворимого кофе 9,5 г и 2 чайных ложки сахара 20 г) — выходит 101 рубль, что выше уровня прошлого года на 11%», — резюмируют эксперты «Чек Индекс».

Отметим, что по сравнению с начала октября «индекс кофе с бутербродом» упал на 2%.