Новосибирцы рассказали, как планируют повышать свой доход

Как новосибирцы планируют увеличивать свои доходы? Результаты опроса на эту тему приводит сервис hh.ru. Как показало исследование, большинство опрошенных работников (76%) собираются искать более высокооплачиваемую работу. В возрастном разрезе это ответ был более популярен у соискателей от 35 до 44 лет (74%) и от 25 до 34 лет (75%).

«В разрезе профсфер чаще всего к смене работы ради получения более высокой зарплаты готовы представители высшего менеджмента (81%), сотрудники из сфер производства и безопасности (по 78%), специалисты по продажам (76%), а также юристы, банковские служащие, специалисты из сферы образования и из автобизнеса (по 74%)», – информирует служба исследований hh.ru.

Следующим решением, позволяющим зарабатывать больше, является приобретение новых навыков. Так ответили 55% респондентов, среди которых специалисты сферы ИТ, работники сферы искусства, развлечений и масс-медиа и маркетологи.

Третье место занимает подработка, такой выбор сделали 36% жителей региона. Это представители сфер образования (53%), развлечения и масс-медиа (52%), а также медики (46%).

Около четверти новосибирцев (24%) пытаются добиться повышения на текущей работе. Пассивный доход за счет инвестиций стал наименее распространенным способом зарабатывать больше. Его назвали 12% опрашиваемых. Оставшиеся 3% респондентов для повышения заработка не планируют делать ничего.