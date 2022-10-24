Сколько процентов новосибирцев довольны своей зарплатой?

Только 28% работников из Новосибирской области устраивает их зарплата и то полностью довольны ею лиш 7%, а осталные отметили, что денег им скорее хватает, чем нет.

64% жителей Новосибирской области не довольны своей зарплатой. При этом 27% из них хотели бы получать в два раза больше денег. Такие данные приводятся в исследовании рекрутингового портала hh.ru.

Больше всего недовольных уровнем оплаты труда среди работников сфер «Безопасность» и «Наука, образование» (по 77% опрошенных здесь зарплата не устраивает), «Госслужба, НКО» (73%) и «Медицина, фармацевтика» (71%).

Тех, кто доволен своей зарплатой, чаще всего трудятся в сферах «Консультирование» (44%), «Высший менеджмент» (42%), «Закупки» (41%), «Добыча сырья» (39%) и «Управление персоналом» (38%).

Четверть новосибирцев признали, что им не хватает прибавки в 40-50%, чтобы зарплата их удовлетворяла. 21% будут полностью довольны оплатой труда, если она увеличится на 20-40%, еще 2% работников региона будет достаточно роста на 10-20%.

Эксперты сообщают, что достойной свою зарплату сегодня считают только 14% опрошенных жителей Новосибирской области, обратной точки зрения придерживаются 60%. Еще 26% полагают, что их зарплата – просто нормальная. Как достойную чаще всего определяют свою зарплату топ-менеджеры (37%), HR-специалисты (32%), представители сферы ИТ (31%). Напротив, тех, кто не считает уровень оплаты своего труда нормальным, больше всего в сферах «Безопасность» (80%), «Рабочий персонал» (79%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (74%).

Отметим, что среди регионов СФО больше всего недовольных работников в Алтайском крае, их доля там составляет 76%.