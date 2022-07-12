Четверо из десяти новосибирцев готовы получать зарплату «в конверте»

Аналитики провели опрос среди новосибирцев и узнали, что четверо из десяти человек готовы получать зарплату «в конверте» – без налоговых отчислений. Последний раз подобное исследование проводила компании SuperJob в апреле 2022 года и результаты остались неизменными.



«Ситуация на рынке труда остается спокойной: об этом косвенно свидетельствует такой показатель как готовность россиян получать «серую» или «черную» зарплату. На заработок в конверте сегодня согласны четверо из десяти новосибирцев — за три месяца их число практически не изменилось», – рассказали в SuperJob.



Получать деньги без налоговых отчислений чаще готовы мужчины (47 %). Женщины выбирают зарплату «в конверте» в 32 % случаев. Среди выборки можно отметить возраст. Оказалось, что категория респондентов от 45 лет с большей долей вероятности согласится на «черный» заработок. А тех, кто принял бы условия работодателя, противоречащие трудовому кодексу РФ, больше среди горожан с доходом до 50 тысяч рублей – 45%.



«Очевидно, что сегодня панических настроений у соискателей нет: число согласных на «серую» зарплату с марта практически не изменилось, – прокомментировали эксперты. – В апреле 2020-го, в период ковидной самоизоляции, показатель был выше. Наибольшая же готовность получать зарплату в конверте была зафиксирована в кризисном 2009 году, а наименьшим этот показатель был в апреле 2021 года».



При этом 36% опрошенных в вопросах оплаты труда выбирают исключительно легальный подход.