41% новосибирцев признались, что им с трудом хватает зарплаты на основные расходы

По данным службы исследований hh.ru, 39% опрошенных работающих новосибирцев не хватает зарплаты на основные траты. Отметим, что год назад этот показатель был значительно меньше — 25%. Еще 41% новосибирцев зарплаты хватает с трудом (год назад — 43%). Только 20% сообщили, что их зарплата покрывает основные расходы (год назад — 33%).

Чаще всего на недостаток дохода жалуется рабочий персонал (60%), медики и государственные служащие (по 51%). Своей зарплатой довольны IT-специалисты (43%), специалисты из сфер добычи сырья (41%) и топ-менеджмента (37%).

«46% работников Новосибирской области считают еду своей самой большой статьей расходов, год назад такой ответ дали 68% опрошенных, — сказано в исследовании. — На втором месте среди затрат сегодня — аренда жилья или ипотека (41%), на третьем — выплата кредитов, без учета ипотеки (24%). Кроме того, 19% респондентов включают в свои основные статьи расходов траты на детей, 15% — на автомобиль или транспорт, 14% — коммунальные расходы, 9% — лекарства и лечение, 8% — образование».