Не только кольца. Сколько денег требуется новосибирцам на организацию свадьбы?

Эксперты подсчитали основные расходы – от платья невесты до услуг ведущего.
В этом году стоимость свадебного торжества в нашей стране увеличилась до 48 290 рублей. Такие данные приводит интернет-сервис для размещения объявлений Авито.
«Эксперты платформы выяснили, что этой весной на Авито Товарах в России заметно вырос спрос на свадебные туфли (+71%), костюмы (+32%) и фату (+19%). Также растет спрос на услуги ведущих (+61%), хореографов (+169%) и бьюти-мастеров (+38%) с Авито Услуг, — сообщают аналитики сервиса. — Женихи и невесты активно заказывают на платформе свадебные торты (+79%) и трансфер для гостей (+42%)».
В Новосибирске покупка товаров для свадьбы и организация самого мероприятия обойдется в 44 050 рублей. Главный предмет в списке — платье невесты, по сравнению с прошлым годом спрос на него увеличился на 10%, а предложение — на 20%. Средняя стоимость торжественного наряда в Новосибирске составила 6800 рублей, по России – 7000 рублей.
В образ невесты традиционно входят фата, туфли и букет, цена которых в среднем достигает 5500, 700 и 1500 рублей для Новосибирска и 7000, 800 и 1790 рублей для России соответственно. Что касается прически и макияжа, полностью собрать образ для невесты по России можно за 16 590 рублей, а в Новосибирске – за 14 500 рублей.
Для жениха необходимо подобрать костюм, спрос на который в мае-июне вырос в 2,1 раза, а предложение — на 32%. Рубашку, туфли, галстук и запонки обойдутся новосибирцам в 2000, 500, 1500 и 4550 рублей соответственно. По России же стоимость аналогичных товаров для жениха составила 3000, 700, 2000 и 500 рублей. Итого за свадебный образ для жениха в России придется выложить в среднем 6700 рублей, а в Новосибирске — 4550 рублей.
«Средняя стоимость за часовую аренду одного легкового автомобиля на свадьбу по стране начинается от 1000 рублей, микроавтобуса — от 1400 рублей, а необычный ретро-автомобиль (например, Rolls Royce) обойдется до 6000 рублей в час», — отмечают эксперты.
Цена услуги ведущего по России варьируется от 10 000 рублей, средняя цена за один час занятий с хореографом – 1000 рублей с человека, а стоимость свадебного торта в среднем 2500 рублей, в зависимости от сложности. Также некоторые пары на время свадьбы арендуют авто в качестве трансферта для своих гостей, поэтому в Новосибирске в этом году спрос на данную услугу возрос на 23%.
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