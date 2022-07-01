Не только кольца. Сколько денег требуется новосибирцам на организацию свадьбы?

В этом году стоимость свадебного торжества в нашей стране увеличилась до 48 290 рублей. Такие данные приводит интернет-сервис для размещения объявлений Авито.

«Эксперты платформы выяснили, что этой весной на Авито Товарах в России заметно вырос спрос на свадебные туфли (+71%), костюмы (+32%) и фату (+19%). Также растет спрос на услуги ведущих (+61%), хореографов (+169%) и бьюти-мастеров (+38%) с Авито Услуг, — сообщают аналитики сервиса. — Женихи и невесты активно заказывают на платформе свадебные торты (+79%) и трансфер для гостей (+42%)».

В Новосибирске покупка товаров для свадьбы и организация самого мероприятия обойдется в 44 050 рублей. Главный предмет в списке — платье невесты, по сравнению с прошлым годом спрос на него увеличился на 10%, а предложение — на 20%. Средняя стоимость торжественного наряда в Новосибирске составила 6800 рублей, по России – 7000 рублей.