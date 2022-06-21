За чертой бедности живут 12,9% новосибирцев

В Новосибирской области 12,9% населения живет за чертой бедности, следует из данных исследования «РИА Новости». Рейтинг по доходам населения возглавили Ямало-Ненецкий (4,7%), Ненецкий (9,5%) автономные округа и Москва (5,6%).

Среди регионов Сибири больше всего процент населения, проживающего за чертой бедности, в Туве (29,4%), Республике Алтай (22,4), Хакасии (18,2%) Алтайском (16,8%) и Красноярском (16,1%) краях. В Томской области показатель составляет 13,5%. Уровень бедности меньше, чем в Новосибирской области, зафиксировали в Омской области (12,8%) и Кузбассе (12,4%).

«По итогам 2021 года за чертой бедности проживало 11% россиян, или 16,1 миллиона человек. Для сравнения, наименьшая доля бедных в современной истории России была зафиксирована в 2012 году, когда она составила 10,8%, или 15,5 миллиона человек, а если сравнивать с ситуацией 2000 года, то на сегодняшний день количество бедных людей в России уменьшилось в 2,5 раза», — сказано в исследовании.

Отмечается, что разница в региональном разрезе остается достаточно высокой. По данным официальной статистики, разница в уровне средних и медианных доходов у «богатых» и «бедных» регионов составляет около трех-четырех раз.