Как изменились зарплатные запросы новосибирцев на фоне обострившейся геополитической обстановки?

На фоне новой геополитической реальности более четверти российских соискателей (26%) увеличили свои зарплатные ожидания, указанные в резюме, следует из данных hh.ru. Новосибирская область оказалась среди регионов России, где специалисты чаще заявляли о том, что их ожидания по зарплатам выросли (34%).

46% соискателей из нашего региона хотят получать на 10 тысяч рублей больше, чем раньше. 28% — на 5-10 тысяч рублей, 13% — в пределах 5 тысяч рублей. Остальные ожидания по зарплате в резюме не указали.

«Интересно, что среди мужчин о росте финансовых ожиданий на 10 тысяч рублей и выше сообщили 62% опрошенных, а среди женщин — только 43%, — сказано в исследовании. — В разрезе профсфер чаще о таких ожиданиях говорили представители IT-направления (75%), сотрудники из сферы добычи сырья (74%) и строители (67%)».