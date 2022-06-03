Насколько выросла зарплата у новосибирских бюджетников?

Среднемесячная зарплата работников бюджетных учреждений всех видов экономической деятельности (включая государственное управление и обеспечение военной безопасности) в среднем за январь–март текущего года составила чуть более 45 тысяч рублей. Это почти на 12% больше, чем за соответствующий период предыдущего года и более чем на 5% ниже среднеобластного уровня.

Новосибирскстат сообщает, что наиболее высокую зарплату платят в бюджетных учреждениях с федеральной формой собственности (53,3 тысячи рублей), самую низкую — в муниципальных учреждениях (37,1 тысяч рублей).

Среди бюджетных организаций социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, искусство, спорт и организация досуга) самая высокая оплата труда в здравоохранении (46,9 тысяч рублей) и деятельности творческой, деятельности в области искусства и организации развлечений (43,3 тысячи рублей). — говорится в сообщении ведомства. — Самый низкий уровень заработной платы сложился в дошкольном образовании (31,7 тысяч рублей)».