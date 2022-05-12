Лишь 13% новосибирцев рассчитывают в старости жить на пенсионные выплаты

Аналитики выяснили, на какие средства новосибирцы собираются жить на пенсии. Как выяснилось, только треть задумывается об этом вопросе, а немногим меньше половины считают, что могут и не дожить до этого периода. Таковы результаты опроса, проведенного автомобильным сайтом «Дром».

Наиболее популярным ответом на вопрос «На что собираетесь жить в старости?» оказался «Боюсь, не доживу». Так ответили 42% респондентов. Каждый четвертый не задумывается об этом — 27% выбрали вариант ответа «Не знаю».

Только 31% жителей Знает ответ на этот вопрос. Из них 17% рассчитывают жить на собственные сбережения, 13% — на пенсионные отчисления. 1% надеется на материальную помощь своих детей.