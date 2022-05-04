Сколько денег ежемесячно требуется новосибирцам «для счастья»?

Аналитики SuperJob спросили у россиян, сколько денег им нужно для счастья в месяц. Выяснилось, что Новосибирцам в среднем требуется 177 тыс. рублей.

Эксперты проводили опрос в течение апреля в 563 населенных пунктах. В среднем россиянину сейчас для счастья нужно 190 тыс. рублей в месяц. Причем еще в ноябре 2021-го было достаточно 178 тыс. рублей.

В опросе участвовали и экономически активные новосибирцы. В настоящее время им для счастья нужно 177 тыс. рублей, в ноябре прошлого года требовалось 169 тыс. рублей, а в 2018-м — 167 тыс. рублей.

Больше всего денег требуется москвичам — 230 тыс. рублей жителям Владивостока — 205 тыс. рублей, Ростова-на-Дону — 200 тыс. рублей.