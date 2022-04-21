Новосибирск попал в тройку городов-лидеров по востребованности микрозаймов

Столица Сибири вошла в топ-3 российских городов, где популярны микрозаймы. Такие данные приводит финансовый маркетплейс «Сравни».

Эксперты информируют, что в последние пять-семь лет востребованность микрозаймов у населения существенно выросла. За прошлый год клиентская аудитория микрозаймовых организаций увеличилась на 20%. Кроме того, интернет-пользователи стали на 45% чаще переходить на сайты микрофинансовых организаций.

Интенсивный рост интереса к кредитам на небольшие суммы вызвала пандемия коронавируса. Такой эффект был связан с сокращением предложения кредитных продуктов со стороны банков. В текущем году эта тенденция осталась актуальной.

«Ядро пользовательской аудитории микрозаймов в России составляет 59% мужчин и 41% женщин в возрасте от 18 до 40 лет со средним доходом 45 000 рублей, — отмечают аналитики. — Наиболее активно в 2022 году берут микрозаймы в Краснодаре, Петербурге и Новосибирске».

Так, в Краснодаре средняя сумма микрозаймов составляет 41 530 рублей, в Петербурге —35 160 рублей, в Новосибирске — 33 540 рублей.