Жители Новосибирска стали чаще оформлять микрозаймы

В России оценили спрос на услуги микрофинансовых организаций (МФО) за прошедший год. К марту текущего года число клиентов МФО увеличилось на 20%. Рост интереса к микрозаймам связан с сокращением предложения кредитных продуктов со стороны банков, пишут «Известия».

Жители, как правило, пользуются двумя видами услуг: заем до зарплаты и заем со сроком более 30 дней и суммой свыше 30 тысяч рублей. До зарплаты чаще всего оформляют 10 тысяч рублей на срок до 20 дней.

Большая часть клиентов МФО – мужчины (59%). Активнее всего микрозаймы берут в Краснодаре, Петербурге и Новосибирске.