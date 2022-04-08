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Жители Новосибирска стали чаще оформлять микрозаймы

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Самая популярная услуга — «заем до зарплаты»: как правило, речь идет о сумме 10 тысяч рублей на срок до 20 дней.

В России оценили спрос на услуги микрофинансовых организаций (МФО) за прошедший год. К марту текущего года число клиентов МФО увеличилось на 20%. Рост интереса к микрозаймам связан с сокращением предложения кредитных продуктов со стороны банков, пишут «Известия».

Жители, как правило, пользуются двумя видами услуг: заем до зарплаты и заем со сроком более 30 дней и суммой свыше 30 тысяч рублей. До зарплаты чаще всего оформляют 10 тысяч рублей на срок до 20 дней.

Большая часть клиентов МФО – мужчины (59%). Активнее всего микрозаймы берут в Краснодаре, Петербурге и Новосибирске.

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