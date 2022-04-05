Средняя зарплата новосибирца выросла — сколько она составляет теперь?

Информацию об усредненных значениях заработных плат в сибирских регионах опубликовал Новосибирскстат.

В начале 2022 года в Новосибирской области средняя зарплата составила 46 330 рублей. В прошлом году этот показатель был 44 884 рубля. Больше всего в регионе зарабатывают сотрудники финансового сектора, сферы связи и информационных технологий, а также представители добывающей отрасли.

«По предварительным данным, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе 2022 года составила 49 076 рублей», — сказано в сообщении Новосибирскстата.

Среди регионов СФО самые высокие зарплаты зафиксированыв Красноярском крае (62 362 рубля), Иркутской (55 033) и Кемеровской областях (49 871).