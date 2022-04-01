Физики против лириков. Новосибирцы считают, что технари зарабатывают в два раза больше гуманитариев

Аналитики онлайн-университета Skypro провели опрос, в ходе которого изучили отношение россиян к разделению на технических специалистов и гуманитарных. Исследование выявило, что 81% новосибирцев распределяли в детстве на ту или иную категорию. Более половины респондентов Новосибирска (51%) отмечают, что их считают гуманитариями, а почти каждого третьего (30%) относили к людям с техническим складом ума. Лишь 13% опрошенных любят работать руками, более половины жителей Новосибирска (65%) легче создают тексты или креативы, а почти каждый четвертый (17%) предпочитает работу с цифрами.

Результаты опроса показали, что россияне считают людей с техническим складом ума более успешными. Каждый третий (36%) отметил, что у технических специалистов зарплата больше, а 32% опрошенных из Новосибирска, наоборот, решили, что она выше у гуманитариев. Каждый третий новосибирец (38%) считает, что гуманитарии зарабатывают в среднем 30-50 тысяч рублей ежемесячно, тогда как треть (36%) отмечает, что доход технарей находится в диапазоне 50-100 тысяч рублей.

В целом жители нашей страны уверены, что любому специалисту важно мыслить на стыке направлений (31%), а каждый третий подчеркивает важность креативного подхода гуманитариев к рабочему процессу.