Физики против лириков. Новосибирцы считают, что технари зарабатывают в два раза больше гуманитариев

При этом почти треть жителей уверены, что любому специалисту важно мыслить «на стыке направлений».
Аналитики онлайн-университета Skypro провели опрос, в ходе которого изучили отношение россиян к разделению на технических специалистов и гуманитарных. Исследование выявило, что 81% новосибирцев распределяли в детстве на ту или иную категорию. Более половины респондентов Новосибирска (51%) отмечают, что их считают гуманитариями, а почти каждого третьего (30%) относили к людям с техническим складом ума. Лишь 13% опрошенных любят работать руками, более половины жителей Новосибирска (65%) легче создают тексты или креативы, а почти каждый четвертый (17%) предпочитает работу с цифрами.
Результаты опроса показали, что россияне считают людей с техническим складом ума более успешными. Каждый третий (36%) отметил, что у технических специалистов зарплата больше, а 32% опрошенных из Новосибирска, наоборот, решили, что она выше у гуманитариев. Каждый третий новосибирец (38%) считает, что гуманитарии зарабатывают в среднем 30-50 тысяч рублей ежемесячно, тогда как треть (36%) отмечает, что доход технарей находится в диапазоне 50-100 тысяч рублей.
В целом жители нашей страны уверены, что любому специалисту важно мыслить на стыке направлений (31%), а каждый третий подчеркивает важность креативного подхода гуманитариев к рабочему процессу.
«В современном мире тенденция lifelong learning постепенно стирает грань между техническими специалистами и гуманитарием. 46% респондентов отмечают, что им приходилось обучаться навыкам, которые даются тяжелее. Сложности в приобретении навыков возникают, когда работник вынужден работать в обоих направлениях. Каждый пятый россиянин отмечает, что тяжелее всего дается работа с цифрами, при этом 39% россиян испытывают трудности при написании текстов и общении с людьми. Данные подтверждают, что аналитический склад ума подразумевает более высокую зарплату. Тем не менее любой гуманитарий может овладеть технической специальностью и улучшить свое финансовое положение благодаря доступным программам обучения», — отмечает Диана Дмитриева, карьерный консультант онлайн-университета Skypro.
Примечательно, что половина россиян выбрала творческий подход одним из определяющих навыков гуманитария. На втором и третьем месте - коммуникабельность и эмоциональность. Для технических специалистов определяющими были выбраны планомерность (49,6%) и организованность (37%).
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