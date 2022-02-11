Новосибирские мужчины тратят на подарки к 14 февраля почти в два раза больше женщин

Аналитики SuperJob провели исследование ко Дню святого Валентина и выяснили, что в Новосибирске на этот праздник мужчины дарят подарки чаще женщин и тратят при этом более солидные суммы. В среднем в нашем городе представители сильного пола готовы заплатить за сюрприз для своей второй половинки в 1,7 раза больше.



Чаще всего в столице Сибири мужчины готовы потратить на подарок жене на этот праздник 14 февраля 2200 рублей, а вот жены могут позволить себе расстаться только с 1400 рублями. Девушке или любимой женщине парни готовы выделить 2800 рублей, а прекрасный пол согласен потратить куда меньше на эти же цели — 1500 рублей.



Отметим, что в целом по России только один из трех местных жителей собирается дарить подарки на День святого Валентина в этом году.