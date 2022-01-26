Новосибирцы установили новый рекорд по объему потребительских кредитов

В декабре прошедшего года россияне взяли 1,76 млн кредитов наличными, что на 22% больше, чем в декабре 2020-го (1,44 млн). За весь 2021 год граждане оформили 19,3 млн потребкредитов — это на 33% больше, чем за 2020-м (14,5 млн кредитов).

В Новосибирской области годовой прирост числа оформленных нецелевых кредитов составил 31%. В 2021-м новосибирцы взяли 390 тысяч потребкредитов. Годом ранее этот показатель составлял 299 тысяч займов.

Сервис «Кредистория» информирует, что отчасти рост выдачи кредитов в 2021-м объясняется относительно низкими показателями 2020 года, связанными со спадом кредитования в первую пандемийную волную.