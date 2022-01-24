Сколько жителей России полностью отказались от наличных?

29% жителей нашей страны полностью отказались от наличных, такая доля названа в исследовании международной платежной системы Visa (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Это больше, чем в целом по миру (16%). 35% россиян планируют чаще платить безналично в этом году. Около 36% респондентов отказались от покупок в магазинах, где нельзя расплатиться картой.

За последний месяц более половины (56%) всех покупок были оплачены безналичными платежами. Во многом это связано с привычкой чаще платить безналично за товары и услуги, которая появилась у 39% опрошенных за время пандемии, отметили эксперты.

Удобство совершения покупки — один из главных критериев выбора магазина для 73%. Большинство потребителей (75%) ожидают увидеть там терминалы бесконтактной оплаты. Главными плюсами электронных платежей россияне назвали возможности покупать товары в интернете (66%) и легче учитывать свои расходы (39%).