Какие специалисты в Новосибирской области получают самые высокие зарплаты?

Аналитики hh.ru выяснили, кто в Новосибирской области может рассчитывать на высокую заработную плату. На первом месте оказались работники сферы высшего менеджмента — им предлагают в среднем 64,7 тысяч рублей ежемесячно. При этом медианная зарплата по региону составляет 47,6 тысяч рублей.

В тройку высокооплачиваемых профессий также вошли специалисты из сферы добычи сырья и кадры из автобизнеса. Им обещают 61,1 и 57 тысяч рублей соответственно.

Далее в списке строители, IT-специалисты, продавцы-консультанты, представители сферы «искусство, развлечения и масс-медиа», а также специалисты по закупкам, водители и рабочий персонал. Их готовы трудоустроить за зарплату выше средней, от 47,6 тысяч рублей.

Меньше всего готовы платить госслужащим (37,9 тыс.руб.) и сотрудникам из сферы образования (42,1 тыс.руб.). Причем их зарплаты за минувший год уже сократились: бюджетники стали зарабатывать на 13% меньше, а педагоги — на 18%. Кроме того, снизился уровень оплаты труда домашнего персонала до 42,9 тысяч рублей (-10%).

А у административного персонала и специалистов по маркетингу, рекламе и PR зарплаты, наоборот, выросли: до 45,6 тысяч (+20%) и 50 тысяч рублей (+17%).