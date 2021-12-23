20% новосибирцев потратят «тринадцатую зарплату» на погашение кредитов

Каждый пятый житель Новосибирска хочет потратить праздничную премию на возвращение долгов и погашение кредитов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

13% собираются инвестировать эти деньги во что-либо или добавить их к своим накоплениям. На путешествия потратятся 9% респондентов. Каждый десятый планирует купить подарки родным и близким.

На покупку мебели, ремонт и другие крупные бытовые потребности направят средства 6% жителей. Еще 9% потратят премию на текущие нужды: покупку продуктов питания, детских вещей, оплату услуг ЖКХ.

По 2% опрошенных пустят деньги на образование и покупку гаджета, 1% предпочел купить на премию деликатесы для новогоднего застолья.