Финансовая подушка безопасности: новосибирцы ответили, какой срок протянут благодаря накоплениям

За время коронакризиса выросло число новосибирцев, которые не ведут учет личных финансов, не планируют будущие доходы и расходы и не имеют сбережений, таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Контролируют своих доходы только 62% новосибирцев, 17% ведут строгий учет финансов, а 27% опрошенных денег вообще не считают. Чем больше зарабатывают респонденты, тем больше среди них тех, кто привык подсчитывать свои доходы и расходы: среди респондентов с доходом менее 50 тысяч рублей их в общей сложности 67%, а среди тех, кто получает свыше 80 тысяч рублей в месяц, — уже 77%.

Доходы и расходы обычно планируют двое из троих новосибирцев: на срок менее полугода — 33%, на полгода-год — 18%, на более длительный период — 11%. Каждый третий (33%) не строит никаких финансовых планов. Больше всего сторонников долгосрочного планирования среди новосибирцев с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (20%). Тех, кто совсем не планирует свои доходы и расходы, больше среди опрошенных старше 45 лет (37%).

У 44% жителей полностью отсутствуют какие-либо сбережения. Чаще всего нет сбережений у новосибирцев с доходами менее 50 тысяч рублей. (55%).

В случае потери дохода 13% опрошенных могли бы прожить за счет своих накоплений менее месяца, 17% — от одного до двух месяцев. От трех месяцев до полугода могли бы продержаться на сбережениях 12%, от полугода до года — 7%. Еще у 6% опрошенных накоплений хватило бы на год и более. В том, что сбережений хватило бы более чем на год, чаще всего убеждены опрошенные старше 45 лет (11%).