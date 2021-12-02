Новосибирцы оценили, сколько им нужно для счастья в денежном эквиваленте

Новосибирцам для счастья нужно 169 тысяч рублей, это на три тысячи больше, чем было в мае и на одну тысячу меньше, чем в январе. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob по итогам ноября.

При этом авторы рейтинга отмечают, что в Новосибирске счастье в денежном выражении для жителей города по сравнению с 2019-м и 2018 годом практически не подорожало: тогда люди озвучивали желаемые 168 и 167 тысяч рублей соответственно.

Новосибирцы оказались на девять тысяч скромнее среднестатистического россиянина, которому для счастья нужно 178 тысяч в месяц. Дороже счастье оценивали лишь в 2017 году — 184 тысячи рублей в месяц. В мае этого года запросы были чуть скромнее — 173 тысячи рублей.

Самые высокие финансовые запросы у москвичей: для счастья в столице нужно 228 тысяч рублей. На втором месте Владивосток — 204 тысячи. В Ростове-на-Дону хотят 198 тысяч. Жителям Петербурга необходимо 192 тысячи для счастья, Екатеринбурга — 186 тысяч.

Новосибирск в этом рейтинге — лишь на 16 месте. Если сравнивать наш город с сибирскими соседями, то счастье наших горожан стоит на 14 тысяч дешевле, чем в Красноярске, на две тысячи по сравнению с Омском и на тысячу — с Иркутском. В такую же, как и в Новосибирске, сумму счастье оценивают томичи. Кемеровчанам хватит и 166 тысяч, жителям Новокузнецка — 165 тысяч, Барнаула — 153 тысяч.