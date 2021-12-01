Новосибирцы рассказали, сколько готовы потратить на предстоящие праздники

Взрослый россиянин планируют потратить на новогодние праздники в среднем 18,5 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса SuperJob. Ожидаемо у жителей Москвы и Петербурга эта цифра более внушительная. Жители столицы планируют потратить на празднование Нового года 23,2 тысячи рублей на человека. В Петербурге на празднование уйдет около 20,4 тысячи рублей на человека.



Меньше всего затрат на праздничные мероприятия будет у жителей Волгограда, которые не планируют тратить больше 14,3 тысячи рублей. Новосибирск также оказался в списке скромных по тратам городов с показателем в 16,2 тысячи рублей.



В опросе приняли участие 5 тысяч респондентов. Из них 35% планируют расходы на праздники заранее, а большинство (45%) не делают никаких расчетов – как пойдет, так и пойдет. Из опрошенных самыми щедрыми оказались мужчины, которые готовы потратить более 20 тысяч рублей. А вот женщины не планируют тратить более 16 тысяч.