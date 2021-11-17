Новосибирск оказался в числе городов-лидеров по уровню средней зарплаты

Новосибирск стал четвертым в рейтинге зарплат среди крупных городов страны. Результаты любопытного исследования раскрыла мэрия Казани. Места в списке распределялись с учетом величины средней заработной платы, установленной в населенном пункте.

Так, среднестатистический новосибирец зарабатывает 55 438 рублей, считают в администрации столицы Татарстана. Житель Красноярска, ставшего лидером рейтинга, получает зарплату в 62 764 рублей.

На втором месте – Екатеринбург, на третьем – Уфа. Там средняя заработная плата составляет 61 391 рублей и 55 722 рублей соответственно. Пятерку замкнул Нижний Новгород (55 198 руб). Сама Казань расположилось на шестом месте, средняя зарплата превысила 54 тысячи рублей.

Подчеркнем, что по данным Новосибирскстата от сентября-2021 средняя зарплата в нашей области равняется 44 051 рублей. Это один из худших показателей по сравнению с другими регионами СФО.