Новосибирцы все чаще оплачивают дорогие покупки в безналичной форме

Жители сибирской столицы в большинстве своем отказываются от наличных при крупных тратах, но все же имеют при себе небольшую сумму налом на всякий случай. В ходе опроса Райффайзенбанк выяснил, что эта тенденция характерна для всей России. В исследовании приняли участие около двух тысяч человек старше 18 лет из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Казани и других крупных городов.

Почти две трети россиян постоянно носят с собой наличные на всякий случай. Каждый десятый опрошенный полностью перешел на безнал. Наличные стали способом оплатить небольшую покупку там, где нет терминала или другой возможности совершить платеж, например в на рынках, при оплате проезда в общественном транспорте, при денежных сборах в школе или на работе.

«Таким образом, наличные полностью ушли в сферу небольших повседневных трат и не используются для крупных покупок», – цитирует ТАСС представителя банка.

Половина респондентов предпочитает иметь при себе до пяти тысяч рублей, 40% опрошенных держат в кошельке на постоянной основе до одной тысячи рублей. Более пяти тысяч рублей снимают с карточки только 4% респондентов. Почти каждый второй совершает покупки за наличные несколько раз в неделю, а 20% опрошенных ежедневно.