Топовые специалисты: на каких должностях новосибирцы зарабатывают больше миллиона в месяц

По официальным данным, работники разных сфер в Новосибирской области, не считая бюджетников и субъектов малого бизнеса, получают от 16 тысяч до 3 миллионов рублей в месяц. Почти 20 тысяч человек признаны самыми низкооплачиваемыми в регионе. Их ежемесячный заработок ниже 16 тысяч рублей. Больше всего работников внебюджетной сферы (324 тысячи человек) получают в среднем от 16 до 48 тысяч рублей ежемесячно.

Чуть меньше половины от количества «середняков» можно назвать относительно высокооплачиваемыми работниками. От 48 тысяч до 600 тысяч рублей получают 170 тысяч жителей Новосибирской области. 700 человек в области – безусловно высокооплачиваемые. Их ежемесячный заработок составляет свыше 600 тысяч рублей. Топовые специалисты, а их в регионе насчитали 123 человека, получают больше миллиона рублей в месяц. При этом 26 человек из них зарабатывают больше трех миллионов.

Как заявляют в издании АиФ, такая заработная плата может быть у руководителей региональных отделений банков, топ-менеджеров крупных авиакомпаний и руководителей региональных управления госкорпораций. При этом, как заявляют эксперты, российские доходы от 600 тысяч рублей в месяц соответствует уровню доходов богатых людей в Европе. При этом наши среднестатистические заработные платы гораздо ниже европейских. Для сравнения: российская средняя заработная плата, по последним данным Росстата, чуть больше 55 тысяч рублей, а средняя зарплата в Германии в прошлом году составляла 3,5 тысяч евро в месяц (то есть 290 тысяч рублей).