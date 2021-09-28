С октября зарплаты в России вырастут.

правительство проводит традиционную осеннюю индексацию для бюджетных работников, под которую на этот раз попадают сотрудники спасательных центров МЧС, социальной сферы и гидрометеорологических служб, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и реабилитационных центров для инвалидов.

Также с октября повышаются оклады призывников и контрактников, сотрудников Росгвардии, ФСИН, таможни, органов внутренних дел и федеральной фельдъегерской службы.

— Установить, что при повышении окладов денежного содержания их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения, — говорится в постановлении, подписанном главой кабмина Михаилом Мишустиным.

Педагоги, медработники, ученые, воспитатели детских садов прибавку не получат — для них зарплата традиционно индексируется с 1 января.

— Зарплаты повысятся, к примеру, у сотрудников соцучреждений, метрологов, спасателей, сотрудников реабилитационных центров и прочих, — уточняет политолог Константин Калачев. — Кого не коснется? Тех, кто попал под майские указы: медработники, педагоги, воспитатели детских садов, ученые и т. д. Потому что для них индексация проводится с 1 января. Есть необходимость заняться индексацией зарплат, но, как мы с вами знаем, не было даже решения по индексации рабочих пенсионеров. Хотя вроде бы перед выборами было бы логично, да, чтобы лояльный электорат таковым бы остался. Несмотря на то что у нас говорят, что государство старается, начинается постковидный подъем, но пока это, мне кажется, сильное преувеличение.

Октябрьская прибавка в среднем по стране составит 3,7%, но в регионах сумма может отличаться. Кроме того, бюджетникам проиндексируют все доплаты, которые начисляются в процентном соотношении от оклада. Например, доплаты за работу в неурочное время.